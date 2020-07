Nogometaši Celja so na prvi tekmi 32. kroga 1. SNL z novo odlično predstavo ostali v igri za naslov državnega prvaka. Varovanci Dušana Kosića so včeraj v drugem polčasu strli odpor Domžal in se z zmago s 4:1 približali vodilni Olimpiji na točko zaostanka.

V prvem polčasu so bili konkretnejši Celjani. V prvem polčasu so se podali v kazenski prostor 17-krat, ena takšnih podaj pa je obrodila sadove. V 37. minuti je Denis Marandici lepo podal Luki Kerinu, ki je premagal premalo odločnega domžalskega vratarja Ajdina Mulalića. Celjani so se odločno podali v povišanje vodstva, a so bili kaznovani. Po podaji iz kota Senada Ibričića se je v 42. minuti v vratarjevem prostoru sam znašel Nikola Vujadinović, ki je zlahka matiral nemočnega Rozmana. V drugem polčasu so Celjani izpeljali nekaj šolskih akcij, iz treh pa so tudi zadeli. Moža odločitve sta bila v 51., 73. in 89. minuti najboljša celjska strelca in igralca Mitja Lotrič, ki je zabil dvakrat, in Dario Vizinger.

32. krog se bo nadaljeval danes, in sicer se bosta ob 18. uri v Kidričevem pomerila Aluminij in Bravo, ob 20.15 pa v Murski Soboti Mura in Triglav. Jutri ob 18. uri bo v Sežani dvoboj Tabora in Maribora, ob 20.15 pa v Ljubljani Olimpije in Rudarja. uš