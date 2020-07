Celoten posel bo zaključen po izpolnitvi vseh odložnih pogojev, dogovorjenih v pogodbi o prodaji, in kupčevi pridobitvi soglasij pristojnih organov. Pričakovati je, da se to zgodilo predvidoma do konca septembra 2020.

Soglasje k sklenitvi posla je že podal nadzorni svet Telekoma Slovenije, ki ga vodi nekdanji minister za zdravje Aleš Šabeder, ostalih podrobnosti pa v Telekomu Slovenije do zaključka posla ne nameravajo razkrivati.

Da je v igri za nakup Planeta TV madžarska TV2, je v medijih zaokrožilo že v začetku junija. Uradnih informacij tudi takrat ni bilo, je pa portal Necenzurirano pisal, da se za Planet TV poteguje tudi hrvaški podjetnik Ivan Čaleta, nekdanji lastnik slovenske televizijske postaje TV3. Po teh informacijah naj bi imeli Madžari v načrtih združitev družb Planet TV in Nova24TV.

V Telekomu Slovenije so se sicer že nekaj časa ukvarjali z vprašanjem, kaj storiti z družbo Planet TV, ki upravlja istoimenski televizijski program. Telekom naj bi po izračunih časnika Delo od ustanovitve omenjene družbe do zdaj v obliki kapitalskih vložkov, plačanih reklam, posojil in drugih storitev skupaj namenil 80 milijonov evrov.

Zadnji strošek je nastal ob izvršitvi odločitve arbitražnega sodišča v Švici, ki je ugotovilo, da je družba Antenna Slovenia pravilno uveljavila prodajno opcijo v družbi Antenna TV SL, ki izdaja program Planet TV, in je tako Telekomu Slovenije za 34-odstotni delež v tej družbi skupaj s stroški spora in zamudnimi obrestmi naložilo skoraj 23 milijonov evrov plačila. Telekom je zato decembra lani postal tudi edini lastnik družbe Planet TV, spor z Grki pa je močno oklestil njegov lanski dobiček.

Telekom je sprva nameraval z novim strateškim partnerjem dokapitalizirati hčerinsko družbo Planet TV, sredi marca letos pa je med možnosti dodal tudi prodajo 100-odstotnega lastniškega deleža. Madžarska televizijska hiša TV2, s katero je danes podpisal pogodbo, je v lasti Jozsefa Vide, po pisanju medijev enega od ključnih oligarhov iz poslovnega omrežja madžarske vladajoče stranke Fidesz.

Po poročanju portala Necenzurirano naj bi imeli nekateri nadzorniki do prodaje veliko pomislekov. Seznanili naj bi jih zgolj z madžarsko ponudbo, ki sta jo kot zmagovalno označila uprava Telekoma in finančni svetovalec KPMG. Ponudb pa naj bi bilo več, drugi in tretji najboljši ponudnik naj bi bila pripravljena odšteti le simboličen en evro.

Za razliko od drugih naj bi Madžari od Telekoma dobili zagotovilo, da bo še naprej oglaševal na Planet TV. Med pogoji je neuradno tudi, da bi moral Telekom pred prodajo v kapital Planet TV pretvoriti za 30 milijonov evrov posojil. Poleg tega bi moral odpisati za okoli tri milijone evrov poslovnih terjatev, še milijon evrov pa bi moral primakniti za tekoče poslovanje Planet TV.

Pri portalu so še izvedeli, da lahko Madžari podaljšajo postopek prodaje do konca leta, vendar bi moral Telekom v tem primeru nakazati dodatna dva milijona evrov za pokrivanje izgube Planet TV.

Televizijski program Planet TV je začel oddajati septembra 2012, sprva samo s prenosom nogometne lige prvakov.