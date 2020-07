Ob trčenju sta oba padla, starejša kolesarka pa se je pri tem huje telesno poškodovala. Z reševalnim vozilom so jo prepeljali v Univerzitetni klinični center Maribor, od koder so danes sporočili, da je 76-letnica umrla.

Policisti so pod vodstvom dežurnega preiskovalnega sodnika in pristojne državne tožilke opravili ogled kraja nesreče. Pri tem so ugotovili, da kolesarka ne bi smela kolesariti po površini za pešce, otrok pa ni imel brezhibnega kolesa in še ni opravil kolesarskega izpita, prav tako nobeden od njiju ni uporabljal kolesarske čelade. Pristojnemu tožilstvu bodo podali poročilo.

Na območju mariborske policijske uprave je letos v devetih prometnih nesrečah umrlo deset ljudi, medtem ko je v enakem obdobju lani v šestih nesrečah umrlo šest ljudi.