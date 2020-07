Številne univerze v ZDA so bile neprijetno presenečene nad odločitvijo, ki jim lahko spodnese finančna tla pod nogami, saj so zelo odvisne od tujcev. Ti v ZDA predstavljajo 5,5 odstotka študentske populacije in pogosto plačajo polne šolnine. Največ tujih študentov v ZDA je s Kitajskega, lani 370.000, kažejo podatki Inštituta za mednarodno izobrazbo (IIE). Uradni Peking je že sporočil, da spremlja spreminjanje pravil v ZDA in da bo storil vse za zaščito pravic kitajskih študentov. Slednjim v ZDA po številu sledijo indijski, južnokorejski, savdski in kanadski. Vladna agencija za priseljevanje in carine ICE navaja, da jeseni ne bodo dovolili bivanja v ZDA tujim študentom, če bodo predavanja potekala samo po spletu, četudi bodo imeli veljavni vizum. Ti študenti bodo morali iz države oziroma jim bo grozil postopek izgona. Ukrep ne bo prizadel študentov, ki bodo vsa ali del predavanj obiskovali v živo. Ni pa jasno, na katerih univerzah bo tako. Nekatere so sicer že napovedale predavanja v živo, a se to lahko spremeni ob neugodnem gibanju epidemije.

Trumpova vlada je sprejela že več ukrepov za omejevanje števila tujcev. Junija je ustavila izdajanje delovnih dovoljenj za mnoge poklice in zavrla sprejemanje prosilcev za azil na južni meji. Agencije