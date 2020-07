Nedaleč od Metlike, takoj na drugi strani meje, leži vasica Vrškovac, ki je že februarja postala znana po vsej Hrvaški. Takrat je namreč prišlo na dan, da je tamkajšnja vaščanka, 27-letna Kristina Ferk, 22. januarja z antifrizom zastrupila svojega nekdanjega partnerja, 41-letnega D. M. Karlovško državno tožilstvo je zdaj proti njej vložilo obtožnico, ki jo bremeni poskusa uboja. Možakar je sicer doma iz sosednje vasi Vivodina, ki prav tako meji na Slovenijo.

Zgodba je sila zanimiva. Kristina Ferko se je tistega mrzlega zimskega dne odpravila na najbližjo bencinsko črpalko v vasi Lović Prekriški. Nabavila je plastenko antifriza, del katerega je tudi smrtonosni etilenglikol. Tožilstvo je prepričano, da je Ferkova natančno vedela, da gre za zelo strupeno snov, pa jo je kljub temu vlila v steklenico mineralne vode, v kateri je bil sok. D. M.-ju je ponudila pijačo in ta jo je spil. Ponoči mu je postalo grozno slabo, bruhal je in odpeljali so ga v bolnišnico, kjer so ga rešili gotove smrti.

Kaj jo je navedlo k temu? Motiv kaznivega dejanja še vedno ni dokončno pojasnjen. Kot je poročal hrvaški Jutarnji list, so sosedje Kristino opisovali kot krasno dekle, ki je bilo zelo aktivno v domačem družabnem življenju, igrala je orgle v cerkvi in pela v zboru. Bila je tudi predsednica tamkajšnjega kulturnega društva. Za zdaj je znano le, da sta bila z oškodovancem zagotovo v ljubezenski zvezi, ki pa se je končala enkrat leta 2016, ko ga je Kristina prijavila, da ji je prebodel gume na avtu in jo vlekel za lase. Možakar je bil zaradi groženj in nasilja obsojen na pogojno zaporno kazen. Kot še poroča Jutarnji list, sta kljub vihravemu odnosu zvezo očitno obnovila in se sestajala naskrivaj. Dotičnega januarskega dne je bil možakar pri njej, domov pa se je vrnil malo pred šesto popoldne. Materi je potožil, da se ne počuti najbolje, in šel počivat. Ob desetih zvečer so ga zagrabili močni krči, pred očmi se mu je zameglilo. Mama ga je spraševala, ali je kaj takega popil, on pa naj bi ji rekel, da ne bo nikogar izdal. Mama ga je zjutraj našla v sobi s krvavimi očmi in peno na ustih. Bil je nezavesten. Odpeljali so ga v zagrebško bolnišnico, kjer je bil v komi kar nekaj tednov. Mnogi so menili, da je skušal narediti samomor, potem pa je njegova sestra le prišla do SMS-sporočil, ki sta si jih izmenjavala tisto usodno noč s Kristino.