Zelena trgatev

Vinogradniki v težavah, ker jim je zaradi korone močno padla prodaja vina. Kje pa piše, da morajo iz vinske trte, ki spada med sadje, proizvajati samo vino? So družbena omrežja, povabiti ljudi na trgatev je mala malica, za pomoč cekar grozdja in hrana in pijača gratis, ostalo grozdje lahko kupijo za domov.