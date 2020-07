V zadnjem času je v Srbiji in Bosni eksplodirala okužba s covidom-19. Veliko naših delavcev, ki se vračajo v te države, je na povratku prineslo okužbe tudi v Slovenijo, kar je skrajno zaskrbljujoče. Hrvaška je tik pred parlamentarnimi volitvami odprla meje s temi državami, ker večina tamkajšnjih volilcev voli prav HDZ, ki je tam na oblasti. Gre torej za politično igro na škodo zdravja prebivalcev. Pri tem pa je skrajno nerazumljivo, da je Janša v dogovoru s Plenkovićem dopustil takšen svoboden prehod iz teh regij, ki nato pridejo tudi v Slovenijo. Ni zahteval omejitev svobodnega prehajanja iz Srbije in Bosne v Hrvaško, saj bi to lahko zaščitilo širjenje virusa tudi v Slovenijo. S tem je vsekakor škodoval varnosti slovenskih državljanov.

HDZ je sestrska stranka SDS, obe imata podobno politično agendo, ki je skregana z načeli svobodne povojne Evrope. Večkrat so se v javnosti, tudi s strani eminentnih ljudi pojavili sumi, da imajo Hrvati v rokah veliko dokumentacije iz obdobja prodaje orožja in da s tem držijo za vrat Janšo. Če je to res samo deloma, ima to lahko za Slovenijo katastrofalne posledice. Takšen človek absolutno ne bi smel delovati v naši politiki, pa čeprav gre samo za sum možnega izsiljevanja sosednje države. Eden takih dogodkov kolaboracije je bilo tudi predvolilno dogovarjanje Janše s Sanaderjem o incidentih v Piranskem zalivu.

S Hrvati imamo kar nekaj nerešenih odprtih vprašanj. Najpomembnejša so vsekakor mejni spor in arbitraža ter jedrska elektrarna in njeno zaprtje. Janša je nedavno imenoval za direktorja službe za zakonodajo Miha Pogačnika, ki je vseskozi nasprotoval arbitraži in je celo sodeloval s hrvaško vlado, ko je zadnja leta služboval na Hrvaškem. To je skrajno zaskrbljujoče, da ne rečem še kaj hujšega. Na eni strani imamo predsednika vlade, nad katerim je sum, da ga Hrvati lahko izsiljujejo, na drugi strani pa Janša zaposli zunanjega sodelavca hrvaške vlade, ki je javno nasprotoval arbitraži in s tem delal v škodo Sloveniji.

Omeniti je treba tudi zelo nevarno kolaboracijo Janše z Orbanom. Madžarska je prek SDS že prevzela njihova strankarska medija Nova24TV in Demokracijo. Sedaj Madžari prevzemajo tudi Planet TV in njihov spletni portal. SDS bo tako skupaj z Madžari ustvarila pravi medijski imperij v Sloveniji. Ob tem se je treba spomniti tudi na sesuvanje javne RTV in skorajšnji kadrovski prevzem še tega neodvisnega medija. Na žalost se je tudi Delo kot osrednja medijska hiša prodalo trenutnim korporativističnim interesom Kolektorja in njegovega šefa Stojana Petriča. Te medijske transformacije, če ne bodo ustavljene, bodo Slovenijo potisnile v globok mrak in vodile v trajno avtoritarnost.

Pri vsem tem pa se celo predsednik Pahor udinja sosednji Italiji in se bo poklonil spomeniku »žrtvam« v fojbah. Veliko je bilo že napisanega okoli tega, tudi zgodovinski dokumenti dokazujejo, da v fojbah ni bilo povojnih pobojev, česar nas obtožujejo Italijani in nas razglašajo za genociden narod. Pahor se gre poklonit temu zgodovinskemu pamfletu v zameno za vračilo slovenskega kulturnega doma v Trstu. Gre torej za trgovino in nikakršno spravo. Za spravo med našima narodoma je lahko edina osnova študija mešane zgodovinsko-kulturne komisije, ki so jo napisali tako italijanski kot slovenski zgodovinarji, za obdobje med letoma 1880 in 1956.

Ob vsem zgoraj navedenem lahko sklenem, da je v Sloveniji na oblasti kolaboracija s tujimi interesi, prežeta s kriminalnimi dejanji, ki imajo podoben vzorec od orožarske afere dalje. Vse te metode se zopet ponavljajo, tudi igralci so isti, upam pa, da smo ljudje vse to že spregledali in ne bomo več stoično prenašali uničevanja naše države in prihodnosti vseh generacij.

Gorazd Cuznar, Črnomelj