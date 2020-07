"Glede na dokaze, ki so jih ZDA predložile doslej, ciljanje generala Solejmanija in smrti njegovih spremljevalcev predstavljajo arbitrarne poboje, za katere so v skladu z mednarodnim pravom človekovih pravic odgovorne ZDA," je v danes objavljenem poročilu zapisala neodvisna strokovnjakinja. Po njenih besedah napad predstavlja kršenje ustanovne listine ZN.

"Niso bili predloženi dokazi, da je general Solejmani načrtoval takojšen napad na ameriške interese, predvsem v Iraku, zaradi česar bi bilo potrebno takojšnje posredovanje, ki bi bilo upravičeno," je pojasnila po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. Prav tako niso bili predloženi dokazi, ki bi potrjevali potrebo po napadu z brezpilotnim letalnikom v tretji državi.

Solejmani je bil pristojen za iransko vojaško strategijo in aktivnosti v Siriji in Iraku. Vendar pa je bilo ravnanje ZDA nezakonito, saj niso bila neposredno ogrožena življenja," je dodala.

ZDA so poveljnika elitnih enot iranske revolucionarne garde Al Kuds ubile januarja v napadu v iraški prestolnici Bagdad. Po napadu so se odnosi med ZDA in Iranom še zaostrili. Iranske sile so v odgovor na likvidacijo napadle letalski oporišči v Iraku, ki gostita ameriške in koalicijske vojake.

Callamardova bo poročilo o napadih z oboroženimi droni, katerega približno polovica je namenjena obravnavi Solejmanijevega primera, v četrtek predstavila Svetu ZN za človekove pravice. ZDA so leta 2018 izstopile iz tega sveta ZN.