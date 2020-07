V skupini tujcev, ki jo je vodil hrvaški državljan, je bilo deset državljanov Iraka, štiri državljani Irana in po dva državljana Sirije, Nepala in Bangladeša. Policijski postopki z njimi še niso zaključeni. Hrvaškega državljana pa bodo po končani preiskavi privedli k preiskovalnemu sodniku s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države.

Po zaključenem pridržanju bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku tudi tri slovenske državljane. Eden je vozil avtomobil avstrijskih registrskih oznak, ko so ga policisti v noči na ponedeljek ustavili pri Jeleniku. V vozilu pa so bili tudi štirje državljani Afganistana, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo.

Policisti so nato v bližini ustavili še eno vozilo slovenskih registrskih oznak, v katerem sta bila dva slovenska državljana, ki ju prav tako sumijo pomoči tujcem pri nezakonitem prestopu meje. Vsem trem slovenskim državljanom so odvzeli prostost in jih pridržali. Mladoletne tujce, ki so zaprosili za mednarodno zaščito, pa so odpeljali v azilni dom.

Policisti novomeške policijske uprave so v letošnjem letu med opravljanjem nalog varovanja državne meje izsledili in prijeli skupno 24 posameznikov, osumljenih tihotapljenja prebežnikov. Kot so ugotovili, so v večini primerov tujci peš nezakonito prestopili državno mejo, osumljenci pa so jih z vozili pričakali v bližini meje in jih poskušali prepeljati v notranjost države. Med osumljenci je bilo največ državljanov Slovenije in Hrvaške.