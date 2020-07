ECA je zapisala, da bodo klubi 55 evropskih lig letos izgubili 1,6 milijarde evrov, naslednjo sezono pa 2,4 milijarde. Iz vzorca desetih lig, med njimi je tudi pet »velikih« – Anglija, Španija, Italija, Nemčija, Francija –, je izguba 3,6 milijarde evrov, od tega 1,5 milijarde evrov z naslova prodanih vstopnic v dveletnem obdobju.

Sedem od teh desetih lig iz vzorca je sicer nadaljevalo prekinjena prvenstva, tri od njih (Francija, Nizozemska, Škotska) pa so jih predčasno končale.

»Rezultati študije dokazujejo, da je vpliv pandemije na evropske klube, četudi so se nekatera prvenstva nadaljevala, pravi potresni šok. Finančni udarec se ne bo končal z nadaljevanjem prvenstev, temveč bo vplival tudi na naslednjo sezono. Na to se moramo pripraviti in na novo vzpostaviti drugačne temelje za nogometno industrijo,« je ob tem povedal direktor ECA Charlie Marshall.

Dodal je še, da bodo izgube najbolj prizadele manj uveljavljene lige ter klube iz nižjih rangov tekmovanj ter poudaril, da bo že prihajajoči prestopni rok nakazal, kako močno je covid-19 prizadel evropske klube.