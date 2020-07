Pogled na mafijo od znotraj

»Všeč mi je, da nisem predstavljena samo, kot me poznajo po Italiji – kot izjemno agresivnega človeka,« je ustvarjalcema dejala Cristina Pinto po ogledu dokumentarnega filma Hči Camorre, pod katerega sta podpisana Anka Pirš kot scenaristka in Siniša Gačić v vlogi režiserja. To so besede, ki morda še največ povedo o filmu, o tem, da Cristinina agresija ni v prvem planu, doda Pirševa, ko se ob kavi pogovarjava o pet let dolgem projektu, katerega zametki so se v resnici rodili že pred približno 15 leti, ko se je Pirševa v Neaplju prvič iz oči v oči srečala s Cristino.