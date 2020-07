Intervju, Boris Šušmak: Prosojnost morja še ne pomeni čistoče

Letos bo na slovenskih plažah in v marinah plapolalo 13 modrih zastav, ki kopalcem sporočajo, da so prišli na zgledno urejeno in okoljsko ozaveščeno kopališče. Za podeljevanje zastav in preverjanje razmer na terenu v Sloveniji zadnjih 26 let skrbi društvo Doves. Nacionalni koordinator za programa Modra zastava in Zeleni ključ mag. Boris Šušmak pojasnjuje, da so jih v vsej dosedanji zgodovini podelili že 217 – vsako kopališče se mora namreč zanjo potegovati in dokazovati vsako leto znova. Zadnja leta so med prejemniki zastav stari znanci, v društvu pa upajo, da bi lahko kot prvi na svetu zastavo podelili tudi kateremu od kopališč ob slovenskih rekah.