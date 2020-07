Tik pred svojo smrtjo je Glas Oromov, kar je bil vzdevek Hundesse, ostro kritiziral premierja Abiya Ahmeda, sicer lanskoletnega Nobelovega nagrajenca za mir. »Nismo svobodni. Sedaj Oromi zatirajo Orome. Treba je poudariti, da Abiy Ahmed ni odgovoril niti na eno vprašanje, ni branil naših interesov. Sploh ni pravi Oromo,« je dejal tik pred svojo smrtjo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po smrti priljubljenega pevca so državo ponovno zajeli protesti. V prestolnici Adis Abeba so varnostne sile proti protestnikom uporabile nasilje. Umrlo je več deset ljudi. Po uradnih navedbah okoli 50, nekateri viri navajajo najmanj 80 smrtnih žrtev, je na spletni strani poročal Deutsche Welle. Vlada je poleg tega ponovno blokirala internet.

34-letnega Hundesso, ki velja za vodilnega predstavnika večletnih protestov v državi, so neznanci ustrelili v Adis Abebi 29. junija.

V Etiopiji skoraj sto različnih narodnosti in etničnih skupin

Etiopija v primerjavi s svojimi sosedami Eritrejo, Somalijo in Južnim Sudanom velja za politično relativno stabilno. Država na vzhodu Afrike s skoraj 110 milijoni prebivalci velja za največjo neobalno državo na svetu. V državi je skoraj sto različnih narodnosti in etničnih skupin s skoraj toliko jeziki. Uradni jezik je amharščina, jezik pripadnikov etnične skupnosti Amhara, ki predstavljajo 28 odstotkov prebivalcev Etiopije. Skupina Oromo predstavlja 35 odstotkov prebivalstva in je najštevilčnejša, medtem ko je politično najmočnejša skupina Tigray, ki predstavlja sedem odstotkov prebivalstva.

Oromi se že dlje časa pritožujejo, da jih država zapostavlja. Leta 2015 in 2016 so državo pretresli največji protivladni protesti, v katerih je umrlo več kot 9000 ljudi. Protesti leta 2018 pa so odnesli avtoritarno vlado Hailemariama Desalegna. Nasledil ga je prvi politik iz vrsto Oromov Abiy Ahmed, sin pripadnika Oromov in muslimana ter pripadnice Amharinov in kristjanke.

Ob prevzemu oblasti je glede na njegovo poreklo vzklilo upanje, da mu bo uspelo razrešiti etnične spore znotraj države. A več kot dve leti po prevzemu vodenja vlade se nad diskriminacijo sedaj pritožujejo tako pripadniki skupine Tigray kot skupine Oromo. Etnične napetosti v državi so se še povečale, poleg tega organizacije za človekove pravice opozarjajo na omejevanje demokracije in kršitve človekovih pravic v državi.