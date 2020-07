Ustanoviteljici Tjaša Jarc in Tilyen Mucik sta prijateljici že dobrih deset let. Velenjčanki, ki sta še pred kratkim gradili vsaka svojo poslovno zgodbo, sta med epidemijo združili svoje znanje. »Ko so se odprle cvetličarne in vrtnarije, sem šla v eno večjih vrtnarskih trgovin po solato in kakšno modno lončnico, a nisem našla nič pametnega. Takrat sem pomislila, da je čas, da tudi sama zaženem podjetje, in to z rastlinami, ki so me od nekdaj zanimale. Poklicala sem Tilyen, saj vem, da jo rastline zelo zanimajo, in v trenutku sva vedeli, da je to to,« je o začetkih znamke Džungla Plants povedala Tjaša Jarc, ki se ukvarja s startup okolji, Tilyen Mucik pa jo je med pogovorom dopolnila, da je tudi sama dolgo časa razmišljala o spletni strani, kjer bi lahko prodajala izbrane rastline, a ni nikoli zbrala dovolj poguma, da bi se tega lotila sama.

Stranke so urbani mladi ljudje Rastline, ki jih skladiščita v večjem skladišču na Rudniku, kjer imata poleg pakirnice tudi salon z izbranimi rastlinami, uvažata pretežno iz Nizozemske, Belgije, Nemčije in Italije. »Gre za srednje velike rastline, saj kupci uživajo v skrbi za rastlino. Tako sva zadnja dva meseca skrbeli za rast kaladijev, ki sva jih sami posadili, poleg tega sami razmnožujeva rastline s potaknjenci. Še vedno pa največ naročava odrasle rastline neposredno od tujih pridelovalcev,« je razložila Mucikova, diplomirana fotografinja, ki se ukvarja predvsem z botanično fotografijo. Stranke, ki se zatekajo na njuno spletno stran oziroma ju po novem lahko tudi obiščejo, so urbani mladi ljudje, ki so si začeli opremljati stanovanje. »Večje trgovine, ki imajo tudi oddelek za vrt, imajo klasično ponudbo okrasnih lončnic, redko presenetijo s kakšno trendovsko rastlino. Zato predvsem mladi rastline raje kupujejo preko spleta iz tujine, kar pa je lahko pri rastlinah tvegano, naročena lončnica potuje dolgo, tudi dostava je dražja,« je razložila Jarčeva, ki tudi omeni, da je področje, kamor sta posegli, v Sloveniji še nišno. Sodelujeta tudi s podjetji, za katera pripravita izbor rastlin, primernih za pogoje v njihovih prostorih, saj zaposleni vedno bolj cenijo zeleno oazo v delovnem okolju.