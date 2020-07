V ponedeljek so v Sloveniji ob 1325 testiranjih potrdili 23 okužb z novim koronavirusom, hospitaliziranih pa je bilo 12 bolnikov, kar je en več kot dan prej. Nihče od njih ni potreboval intenzivne nege, eno osebo pa so odpustili v domačo oskrbo. Doslej so skupno potrdili 1739 okužb, umrlo pa je 111 bolnikov s covidom-19.

- Kacin: Vlada bo socialne zavode, bolnišnice, zdravstvene domove in zapore razglasila za ogrožena območja

- Vlada načrtuje močno povečanje laboratorijskih kapacitet za testiranje okužb z novim koronavirusom, s čimer bo država jeseni lahko dnevno obravnavala veliko več kot trenutnih največ 1500 testov v enem dnevu.

- Rozman: Kapaciteta testiranj je 1500 na dan, do jeseni jo želimo povečati za tisoč

- V Sloveniji je trend novih primerov v porastu. Krivulja je manj strma kot marca. Če bomo z ustreznimi ukrepi številke obdržati na tem nivoju, bomo uspešni, pravi Mario Fafangel. Težava je, da so rezultati ukrepov, ki jih sprejmemo danes, vidni šele čez 14 dni.

- Fafangel: 14-dnevna kumulativna incidenca okužb v Sloveniji že skoraj deset, narediti moramo vse, da trend ustavimo

Novinarska konferenca o aktualnem dogajanju v zvezi z novim koronavirusom, na kateri sodelujejo predstojnik Centra za nalezljive bolezni v NIJZ Mario Fafangel, direktor Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik Aleš Rozman in vladni govorec Jelko Kacin, se je začela ob 11. uri.

V ponedeljek so kar pet novih okužb z novim koronavirusom potrdili v Cerknici, štiri pa v Mariboru. Po dve okužbi so odkrili v Slovenski Bistrici, Postojni in Ilirski Bistrici, po eno pa v občinah Dravograd, Mengeš, Medvode, Ribnica, Trbovlje, Podvelka, Šempeter - Vrtojba in Renče - Vogrsko.

V občini Renče - Vogrsko je v ponedeljek potrjena okužba sploh prva doslej, s tem pa se je število slovenskih občin z najmanj eno potrjeno okužbo povzpelo na 159.

Pri še 81 testiranjih na prisotnost novega koronavirusa, ki so jih v ponedeljek opravili med stanovalci in zaposlenimi v Centru starejših Pristan v Vipavi, so odkrili le eno dodatno okužbo med stanovalci. Skupno so tako okužbo potrdili pri 11 stanovalcih in sedmih zaposlenih, je povedal direktor centra Martin Kopatin.