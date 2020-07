Bolsonaro je za CNN Brazil povedal, da so mu preventivno tudi slikali pljuča v vojaški bolnišnici. Izvid testa naj bi bil znan še danes, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah lokalnih medijev je 65-letni Bolsonaro tudi povedal, da preventivno jemlje hidroksiklorokin, v tem tednu pa je odpovedal vse obveznosti. Iz njegovega urada so sporočili, da je predsednik dobrega zdravja in da je v svoji rezidenci. Doslej se je na okužbo testiral že trikrat in vsi testi so bili negativni.

Od izbruha pandemije novega koronavirusa desni populistični Bolsonaro zanika nevarnost covida-19, ki ga je označil za manjšo gripo, prav tako nasprotuje ukrepom socialnega distanciranja in drugim ukrepom za zajezitev širjenja virusa, kot je nošenje zaščitnih mask v javnosti.

Brazilija je v pandemiji novega koronavirusa druga najbolj prizadeta država na svetu, saj je covid-19 zahteval že več kot 65.000 življenj, potrdili pa so najmanj 1,6 milijona primerov okužbe.

V ponedeljek je Bolsonaro dal veto na več določil zakona, ki na nacionalni ravni zahteva od državljanov nošenje mask v javnosti. Potem ko je že v petek preprečil obveznost podjetij, da za zaposlene zagotovijo maske in oblasti, da jih zagotovijo za gospodarsko ranljive prebivalce, je v ponedeljek dal veto še na zahtevo, da maske nosijo tudi v zaporih, kot tudi na zahtevo, da podjetja zaposlene seznanijo s pravilnim nošenjem mask, navaja AFP. Pred tem so nošenje mask že zapovedale nekatere zvezne države, to pa je prva prepoved na nacionalni ravni.