Nagrado dopolnjujejo še druge bogate spodbude vodilnih partnerjev, kot so Amazon Web Services, Vestbee in SpeedUp Group. Na letošnji izziv se je prijavilo rekordno število udeležencev: za glavno nagrado in naložbene priložnosti se je potegovalo več kot 360 zagonskih podjetij iz 20 držav srednje in vzhodne Evrope.

Estonija je zmagovalka največjega tekmovanja za zagonska podjetja v regiji srednje in vzhodne Evrope (SVE), ki ga pripravlja EIT InnoEnergy. V šesti ediciji je naziv start up leta v regiji SVE in ček za 50.000 evrov osvojilo podjetje Woola, ki je obenem dobilo priložnost za sodelovanje v pospeševalnem programu družbe EIT InnoEnergy. Vodilni partner izziva Amazon Web Services zmagovalcu ponuja storitve svojega programa AWS Activate in poslovno podporo, s svojimi storitvami in štipendijami pa so ga nagradili tudi drugi partnerji, kot sta Vestbee in SpeedUp Group.

Slovenskemu finalistu glasovi občinstva

Češko podjetje Pocket Virtuality, ki razvija sofisticirane sisteme za virtualno in obogateno resničnost in je v velikem finalu končalo na drugem mestu, je prejelo denarno nagrado v vrednosti 10.000 evrov, tretje mesto in ček za 5000 evrov pa je šlo litovski ekipi podjetja Viezo, ki se ukvarja s pretvorbo vibracij v energijo za napajanje brezžičnih IoT-senzorjev. Zmagovalec po glasovanju občinstva pa je slovenski startup Troia. Glavna tematska področja letošnje izvedbe tekmovanja so bila trajnostna energija, mobilnost, čiste tehnologije in pametna mesta, dobrodošle pa so bile tudi napredne rešitve, ki pri spopadanju s perečimi izzivi izstopajo iz ustaljenih okvirov.

Zaradi omejevalnih ukrepov, uvedenih ob pandemiji koronavirusa, se je veliki finale tokrat preselil na splet. »Izbruh novega koronavirusa je vlade vseh držav v regiji postavil v nepredvidljiv položaj. Gospodarska recesija, ki so jo povzročili ukrepi za zajezitev koronavirusa, je majhnim podjetjem in startupom prinesla hude težave. Prav zato smo se v EIT InnoEnergy odločili nadaljevati naš program ustanavljanja in razvoja podjetij, ki ga predstavlja izziv PowerUp!« je dejal Jakub Miler, direktor za srednjo Evropo v družbi EIT InnoEnergy. »Prav zdaj, ko bodo morda za majhna podjetja številni kanali in viri na trgu usahnili, bomo s pomočjo Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo še naprej podpirali inovativne podjetnike s finančnimi sredstvi, znanjem in dragocenimi partnerstvi ter jim tako pomagali, da s svojimi produkti in storitvami dosežejo nov mejnik,« je dodal.