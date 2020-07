Grozdje bodo pobrali zeleno in ga vrgli stran

Vinogradniki in vinarji so zaradi epidemije koronavirusa na kolenih, saj se je prodaja vina občutno zmanjšala. Na voljo imajo tri evropske ukrepe, da bi se obvarovali zloma – zeleno trgatev, krizno destilacijo in krizno skladiščenje vin.