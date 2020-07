Nogometaši Olimpije pet krogov pred koncem prvenstva ostajajo najizrazitejši kandidati za osvojitev naslova prvaka. Celjani in Mariborčani so se v 31. krogu igrali z ognjem, a z nekaj sreče ohranili točkovni stik z Ljubljančani. Olimpija ima privilegij, da si do konca sezone lahko privošči celo poraz in ostane na vrhu lestvice.

Olimpija bojkotira TV Slovenija

Novi trener Olimpije Dino Skender je v Stožicah umiril strasti po zamenjavi Safeta Hadžića in dokazal, da lahko zmaguje na različne načine. Če sta bili zmagi proti Domžalam in Mariboru plod pragmatične taktike s poudarkom na čvrsti obrambi, so se Ljubljančani v Kranju razleteli kot še nikdar v tej postavi in po spektakularni predstavi dosegli sedem golov. Strelske sposobnosti je znova začutil vodilni napadalec lige Ante Vukušić, ki lovi rekord vseh časov pokojnega Zorana Ubavića iz sezone 1991/92. Ubavić je tedaj za staro Olimpijo dosegel 29 golov, Vukušić jih je v letošnji sezoni prispeval sedem manj.

Olimpija se bo ta teden v Stožicah proti Rudarju in Aluminiju ogrevala za prihajajoči in odločilni gostovanji v Murski Soboti in Celju. Morda bodo akterji z igrišča do takrat že smeli kaj povedati v kamere nacionalne televizije, potem ko je garderoba na ukaz vodstva kluba bojkotirala nacionalni medij na zadnji tekmi v Kranju. Pri Olimpiji so znova zatajile diplomatske poti, na koncu pa so bili za odzive zmagovalcev po tako učinkoviti igri prikrajšanji navijači kluba pred televizijskimi ekrani.

Če Olimpiji ta teden ne bo spodrsnilo, bo imela po nedeljskem štajerskem derbiju med Mariborom in Celjem samo še enega resnega zasledovalca. Poraženec tega dvoboja se bo oddaljil od državne krone, remi pa bi najbolj ustrezal Ljubljančanom. Celjani so v petek prestali zrelostni izpit in na tekmi z veliko dinamike premagali Bravo, ki je veljal za najuspešnejše moštvo pomladi. Celjani vztrajajo v igri za šampionsko zvezdico tudi v tako zahtevnem času, ko je vsaka tekma kot finale. V knežje mesto nocoj (ob 20. uri) po dveh zaporednih zmagah prihajajo Domžale. Ker bo lige konec čez petnajst dni, se bo v vročem juliju pokazalo, katere ekipe so najbolje izkoristile trimesečni premor. Klubi bodo zaradi kratkih skupinskih priprav in zgoščenega ritma tekem še jeseni šteli poškodovane igralce, slišimo napovedi.

V troboju za naslov prvaka je v izdihljajih sodnikovega podaljška proti Muri ostal Maribor, ki ga je znova rešil Marcos Tavares. Novi trener vijoličnih Sergej Jakirović bi najboljšemu strelcu prve lige vseh časov (154 golov) najraje postavil spomenik, ko bodo v Ljudskem vrtu prenovili zahodno tribuno. Kar so Mariborčani po boljši igri v Stožicah izgubili proti Olimpiji, se jim je vrnilo proti Muri, ki je padla v serijo treh zaporednih porazov. Prekmurci so zaradi pokalnega tekmovanja zanemarili prvenstvo in izgubili že tretjič zapored, čeprav ne igrajo slabo. Mura si je s pokalno lovoriko že zagotovila evropsko vstopnico in izpolnila glavni cilj kluba, zato se že pripravlja za avgustovske mednarodne tekme. Do takrat bo poskušala po Mariboru zagreniti življenje tudi Olimpiji.