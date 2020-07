V sto tisoč kvadratnih metrov (približno petnajst nogometnih igrišč) velikem iranskem jedrskem kompleksu v Natanzu, ki je skrit osem metrov pod zemljo in zaščiten z 2,5 metra debelim betonskim zidom, je izbruhnil požar. Po navedbah oblasti v Teheranu je povzročil znatno škodo, zaradi česar bo morda upočasnjena izdelava centrifug za bogatenje urana. Dejali so, da so ugotovili vzrok požara, a ga še niso objavili. Hitro so se pojavili namigi, da je šlo za nov kibernetični napad. Državna tiskovna agencija ugiba o možnosti, da za dejanjem stojijo ZDA ali Izrael.

Verjetno ne bi bilo prvič. Za obe državi se sumi, da sta skupaj razvili računalniškega črva z imenom stuxnet, ki je konec leta 2009 onemogočil kakšnih tisoč centrifug v Natanzu ali deset odstotkov vseh, ko je sprožil naglo spreminjanje hitrosti vrtenja. Izraelski obrambni minister Beni Ganc je sicer dejal, da Izrael »ni nujno« v ozadju vsake skrivnostne nesreče v Iranu.

Natanz velja za osrčje spornega iranskega jedrskega programa, kjer bi lahko pridobivali material za jedrsko orožje, kar uradni Teheran zanika. Vodja iranske jedrske agencije Behrouz Kamalvandi pravi, da bi nesreča »na srednji rok lahko ustavila razvoj in izdelavo izpopolnjenih centrifug… Povzročila je znatno škodo, a žrtev ni bilo.« Njegova odkritost je kar nekoliko presenetljiva glede na občutljivost programa.

Iran je sicer ob istem času naznanil, da je vzdolž obale v Perzijskem zalivu zgradil podzemna »raketna mesta«, in zagrozil z »nočno moro za sovražnike«. Obenem je včeraj sporočil, da je izstrelil visoko zmogljiv vohunski satelit za pridobivanje vojaških obveščevalnih podatkov.

Sicer pa je v Iranu nemirno tudi politično ozračje. 120 od 290 poslancev je podpisalo zahtevo, da se predsednika države Hasana Rohanija pokliče na zaslišanje zaradi vse višjih cen hrane ter vztrajnega padanja domače valute na rekordno nizke ravni v primerjavi z dolarjem. ba, agencije