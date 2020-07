Župan MO Kranj Matjaž Rakovec je pred nedavnim podpisal pogodbo za nakup prostorov za dnevno varstvo starejših v nekdanjem trgovskem objektu Mercatorja na Planini. Kupnina znaša 250.000 evrov za dobrih 416 kvadratnih metrov prostora v pritličju stavbe. »Povpraševanja po dnevnem varstvu je veliko, zato bodo dodatne zmogljivosti dobrodošle. Tako bomo že v prihodnjem letu ublažili del potreb po storitvah za starejše, hkrati pa pospešeno delamo pri projektu zgraditve novih namestitvenih zmogljivosti doma za starejše na Zlatem polju,« pravi Rakovec.

Prve uporabnike pričakujejo prihodnje leto

Občino zdaj čaka kar nekaj dela, saj je treba prostore preurediti, da bodo primerni za dnevno varstvo starejših. Urediti je treba tudi garderobe in sanitarije, družabni prostor, prostor za počivanje ter za zaposlene in dostavo hrane, nameravajo pa urediti tudi zunanjo teraso. »Predvideni okvirni stroški gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del brez opreme znašajo 200.000 evrov. Natančnejša ocena bo znana po pridobitvi dokumentacije, ki je trenutno še v izdelavi,« so sporočili iz kabineta župana. Dodali so, da se je s podpisom pogodbe za nakup prostorov začel postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. Začetek del na MO Kranj pričakujejo že v letošnjem letu, novi prostori dnevnega varstva pa bodo za prve uporabnike pripravljeni v prihodnjem letu.

Predvidenih je 30 novih mest za uporabnike, program pa bo izvajal Dom upokojencev Kranj, ki že sicer izvaja institucionalno varstvo starejših. »Gre za program, namenjen posameznikom, ki še ne potrebujejo celodnevne, stacionarne oskrbe in si želijo oziroma potrebujejo pomoč, nadzor ali organizirano obliko bivanja le za določeno število ur na dan. V dnevnem varstvu ponujajo zajtrk, aktivnosti, kot so jutranja kavica, branje, družabna srečanja, vključevanje v skupinske aktivnosti v domu, obisk prireditev, pikniki, praznovanje rojstnih dni, sprehodi, druženje v parku, obisk frizerja, pedikerja, kosilo, po kosilu pa počitek, klepet ob kavici, sprehod. Uporabniki imajo možnost vključevanja v vse organizirane aktivnosti v domu, kot so izleti, pikniki, udeležba v različnih skupinah, kulturne in družabne prireditve ter manjše storitve zdravstvene nege, kot je dajanje zdravil in inzulina, preveze in podobno,« opisujejo v MO Kranj.