Prebivalci Slovenije lahko v živo spremljamo poseben pripetljaj. Kot redka združba planetov v vesolju so se v Sloveniji v nekaj mesecih zvrstili trije izjemni dogodki. Najprej smo dobili hibridno koalicijo (1.), sledila je pandemija covida-19 (2.) in končno smo ugledali še obrise druge republike (3.). Drugo republiko predstavlja popolna avtoritarna država, v kateri je vsa oblast v rokah enega samega politika, to je Janeza Janše in »njegove« stranke SDS.

Ob pojavu covida-19 je na raznih koncih sveta zaznan pravi vulkanski izbruh avtokratskega ravnanja legalnih oblasti in omejevanja že sicer skromne demokracije. Revščina večine prebivalstva se je poglobila. Omejena je civilna družba, javni mediji in seveda oteženo je delo neodvisnih novinarjev. Prebivalstvo je deležno mnogih nesorazmerno odmerjenih prepovedi. Novinarje tudi zapirajo!

Očitno smo spregledali sporočila, ki jih pošiljajo planeti naše galaksije. Nekateri, zlasti politiki, si ta sporočila tudi napačno razlagajo. Predsednik vlade Janez Janša se je na primer dokopal do spoznanja, kaj predstavljajo mirni protesti pešcev in kolesarjev proti njegovi vladi. Njihovo mirno protestiranje za Janšo predstavlja skriti načrt za obnovo bratomorne vojne na slovenskih tleh iz časov okupacije slovenske dežele v 2. svetovni vojni. Vendar je vsak strah odveč! Janša je obljubil, da se takšen peklenski načrt pešcev in kolesarjev ne bo nikoli udejanjil.

Vpliv položaja planetov na ravnanje politikov je neverjeten. Nekaterim se je zgodilo, da so tisto, kar običajno velja za napačno, razumeli kot pravo. To se je pokazalo tudi pri nabavi medicinske zaščitne opreme (maske, obleke, ventilatorji…). Obvezno je bilo posredništvo s provizijami in bolj cenjeno je bilo dražje blago, tudi če ni ustrezalo standardom. Vpliv planetov se je pokazal tudi tedaj, ko so udeleženci trgovanja z opremo svoje ravnanje povzdignili na raven reševanja človeških življenj, ko je sleherna kritika sprevrženo in zlonamerno ravnanje. Prvaki hibridnih strank Aleksandra Pivec, Matej Tonin in Zdravko Počivalšek so v krizi pandemije izkazali zvestobo predsedniku hibridne vlade Janezu Janši.

Vedeti moramo, da bomo še dolgo delili usodo z virusom covid-19. Dokler ne bo učinkovitega zdravila (cepiva) oziroma ne bo dosežena visoka stopnja prekuženosti, bo virus naš vsakdan. Pojav španske gripe ob koncu 1. svetovne vojne pove vse. V obdobju 1918–1920 je pomrlo od 3 do 5 odstotkov človeške populacije. Danes bi to predstavljalo smrt kakih 300 milijonov prebivalstva sveta. Odgovora na vprašanje, koliko časa bomo še trpeli pod škornjem hibridne koalicije, pa na žalost ne poznam.

Družbena dogajanja, tudi naša, na svojstven način razlaga Murphyjev zakon, ki pravi: »Če obstaja možnost, da gre več stvari narobe, bo šlo narobe prav tisto, kar povzroči največjo škodo.« Za nas državljane Slovenije danes največjo škodo gotovo predstavlja vztrajno uresničevanje zamisli Janeza Janše o drugi republiki, ki mu še ni vedeti konca.

Iskreno in srčno si želim, da bo Janez Janša namesto sanj o drugi republiki dočakal razodetje družbene stvarnosti. Da bo razumel, da si protestniki, pešci in kolesarji ne želijo nobene bratomorne vojne. Želijo si eno samo stvar. Želijo si politično oblast, ki bo ne glede na strankarsko barvo uresničevala oblast in blaginjo ljudstva. Ne pa zamisli prvakov političnih strank, kakršen je Janez Janša, o tem, kako si oni predstavljajo oblast ljudstva.

Janez Krnc, Litija