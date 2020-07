Po podatkih ministrstva so na Gruškovju danes doslej izdali 18 odločb, v Metliki 60, na Jelšanah osem, v Pincah 17 in na Brniku 11. Na Obrežju so jih izdali 163, a gre za podatke, zbrane do 12. ure, tako da jih je bilo verjetno še precej več.

Z vročanjem karantenskih odločb na mejnih prehodih so pristojni začeli v soboto in jih v samo dveh dneh po podatkih vlade izdali 1260.

Karantenske odločbe na mejnih prihodih vročajo zaposleni na ministrstvu za zdravje, ki so zato pooblaščeni in imajo opravljen izpit iz zakona o upravnem postopku.