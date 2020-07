Kandidatov za razpisani mesti v stranki Socialnih demokratov (SD) Fajonova ni razkrila, je pa zagotovila, da bo postopek odprt, in izrazila prepričanje, da imajo v stranki veliko dobrih kandidatov.

Na vprašanje o predvidevanjih, da bodo SD k sodelovanju povabili Marto Kos, ki je v ponedeljek odstopila z mesta veleposlanice v Švici, je Fajonova odgovorila, da se s Kosovo dolgo poznata, da se pogovarjata, a da ostajajo le pri tem.

V stranki so kritični do določenih vladnih ukrepov, o katerih bodo razpravljali tudi danes. »Ni pravilen ukrep, da zaustavimo gospodarstvo, zapremo meje in uvedemo aplikacije. Ljudje znamo in moramo spoštovati navodila,« je stališče strnila Fajonova, in dodala, da so med sprejemanjem ukrepov v stranki vložili »100 in več« dopolnil, ki pa jih vlada do zdaj ni upoštevala.

Napovedala je, da bodo svoje predloge podajali še naprej, na primer podaljšanje obdobja za čakanje na delo do konca leta, podaljšanje veljavnosti turističnih bonov do spomladi prihodnje leto, s čimer bi turističnim delavcem pomagali tudi v času zimske sezone, in ponovno uvedbo Univerzalnega temeljnega dohodka za samozaposlene, ki zaradi korone ne morejo opravljati svojega dela, ali imajo upad dohodka za več kot 30 odstotkov.

»Vlada grozi z uvedbo obvezne mobilne aplikacije ali na drugi strani z drastičnim ustavljanjem javnega življenja. Zdi se mi, da je vmes veliko možnih drugih korakov,« je dodala Fajonova.

Za zdaj SD predlagajo črtanje sklepa o uvedbi mobilne aplikacije, saj je uvedba obvezne mobilne aplikacije zanje nesprejemljiva. Aplikaciji sicer ne nasprotujejo v vsakem primeru, a bi bil potreben resen razmislek o varovanju zasebnosti, je povedala Fajonova. Uvedbi ne bi nasprotovali pod pogoji, »da je to res potrebno, da je aplikacija prostovoljna, podatki na njej anonimni in da sledenja ni,« je razložila Fajonova.