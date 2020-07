Pogajanja med Brusljem in Londonom preložena

Nov krog pogajanj med Brusljem in Londonom o prihodnjih odnosih med EU in Združenim kraljestvom, ki naj bi se danes začel v britanski prestolnici, je preložen na torek, so sporočili pogajalci. Razloga za preložitev London in Bruselj nista navedla.