A sem se malo »skuliral« in si mislil o tisti vroči juhi… Nato me preplavi empatija in se zavem, da je treba premierju pomagati, saj poleg vodenja podjetja SDS (pardon, stranke) ne more misliti še na vsa ostala konkurenčna podjetja (ups, stranke), da o nezadovoljnih državljanih (iz največjega podjetja, ki se mu reče država Slovenija), ki po nemarnem izgovarjajo napačna gesla, sploh ne govorim.

Nenadoma mi pride na misel, da je morala biti na študiju obramboslovja vgrajena neka sistemska napaka, ki je onemogočila diplomantom, da bi se sporazumevali o pomembnih stvareh v svojem maternem jeziku. Ker je pojem »janšizem« celo že v slovarju (no, takrat, v gnilem sistemu, ki je dal Janši izobrazbo, tega pojma še ni bilo), bi morda napotili premierja na dodatno izobraževanje iz maternega jezika, še posebno, ker človek piše tudi knjige, tam pa je treba o jeziku nekaj vedeti…

In da premierju problemov ne bo delalo še financiranje tega izobraževanja, mu pomagam: stroške zanj naj pokrije iz provizij za zaščitne maske in respiratorje – ne bo se poznalo, mu zagotavljam.

Srečo Knafelc, Krvava Peč