Zlikovci so odnesli nakit in torbice, je še povedal nogometaš, a dodal, da ima tudi srečo, saj žena in otroci niso bili doma, ampak v Münchnu, kjer je Ribery odigral najboljša leta v karieri.

»A kako zdaj še lahko zaupam? Kako naj se jaz in mi po vsem tem tukaj še počutimo dobro?« se je spraševal Ribery in dodal, da bo skupaj z družino prišel do nujnih odločitev, ki jim bodo zagotovile mirno življenje. Še lani je Ribery namreč igral za Bayern in očitno bo krepko premislil, ali bo z družino ostal na Apeninskem polotoku.

Italijanski mediji pa poročajo, da se je po samoizolaciji in drugih ukrepih za zajezitev širjenja novega koronavirusa kriminal močno povečal po vnovični sprostitvi, kar velja tako za vlome kot za rope. Število se je v maju v primerjavi z aprilom podvojilo.