Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, so kriminalisti s strokovnjaki Nacionalnega forenzičnega laboratorija danes nadaljevali z ogledom kraja požarišča na dveh gospodarskih poslopjih in delu stanovanjske hiše na istem mestu. Okoliščine kažejo, da je zagorelo zaradi tehnične okvare na električni napeljavi na enem od gospodarskih poslopij.

V ogledu so kriminalisti zavarovali določen material, ki bo predmet nadaljnjih preverjanj. Po vseh zbranih obvestilih pa bodo o tem seznanili pristojno državno tožilstvo, so še dodali na Policijski upravi Kranj.

Uprava RS za zaščito in reševanje poroča, da je v kraju Potarje v bližini Loma pod Storžičem v tržiški občini zagorelo v nedeljo ob 14.25. Gorela sta stanovanjski objekt in hlev. V obsežni intervenciji, v kateri je sodelovalo 95 gasilcev z 20 vozili iz Gasilske zveze Tržič in Gasilsko reševalne službe Kranj, so požar pogasili. Med intervencijo so se trije gasilci lažje poškodovali.

Obe gospodarski poslopji oziroma hlev in pripadajoči objekti so v celoti pogoreli, so pa gasilci uspeli rešiti stanovanjsko hišo, ki jo je prav tako že zajel ogenj in poškodoval ostrešje. Materialna škoda je velika, poroča Policijska uprava Kranj.