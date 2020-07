Do vzpostavitve rdeče cone v Centru starejših Pristan v Vipavi bi lahko šempetrska bolnišnica ponudila začasno namestitev, vendar to po besedah Savnik Winklerjeve ne bo potrebno. »Strokovna skupina je ugotovila, da rdeča cona v domu ustreza vsem merilom in standardom, okuženi pacienti so v ločenih sobah. Vzpostavili so tudi kontrolo nad ločevanjem t.i. čistih in nečistih poti, kako bo potekalo hranjenje, kako bo potekal transport fiktivnega materiala. Z našim znanjem smo jim v celoti še vedno na voljo, vsakodnevno bomo prihajali v vipavski dom in jim nudili pomoč,« je povedala strokovna direktorica šempetrske bolnišnice Dunja Savnik Winkler.

Obljubila je tudi pomoč pri zagotavljanju osebne varovalne opreme, če je bo v vipavskem centru pričelo primanjkovati. »Ker so v vipavskem domu uspeli ustrezno urediti rdečo cono, ni nobene potrebe po selitvi v bolnišnico. Imamo vzpostavljeno negovalno covid enoto za potrebe drugih domov, če pride do podobnega dogodka, da se pojavi okužena oseba. Selitev ni rešitev za oskrbovance, saj oskrbovanci, ki ne kažejo znakov bolezni, lahko ostanejo v svojem domskem okolju. Če bo kdo od okuženih potreboval bolnišnično zdravljenje, pa bo premeščen na infekcijsko kliniko v Ljubljani,« je še poudarila.

V Centru starejših Pristan Vipava je trenutno 16 okuženih, med njimi devet oskrbovalcev in sedem zaposlenih. Do konca današnjega dne bodo testirali vse stanovalce in zaposlene v domu, rezultate testiranj pa naj bi dobili najkasneje do torkovih jutranjih ur.

V centru je sicer skupaj 108 stanovalcev in 45 zaposlenih. Enajst zaposlenih je trenutno v karanteni na svojih domovih. Da so zagotovili nemoteno delo v domu, sta jim danes priskočili na pomoč dve zaposleni iz novogoriškega doma starejših občanov in ena zaposlena iz Zdravstvenega doma Ajdovščina.

Na današnjem kriznem sestanku Civilne zaščite Občine Vipava so se pogovarjali tudi o tem, kako bi zagotovili dodatno negovalno osebje v centru v času, ko bodo morali biti okuženi zaposleni v karanteni. Kot je povedal vipavski župan Goran Kodelja po sestanku, se je direktor centra Pristan že pogovarjal z nekaterimi študenti medicine in dijaki zdravstvene nege, ki bi prišli na pomoč pri oskrbi stanovalcev v času pomanjkanja zaposlenih.

Tem bo treba zagotoviti namestitve, če bodo v Vipavo prišli iz drugih delov Slovenije. Prav tako bodo pripravili enega ali dva stanovanjska objekta, kamor bi za čas okužbe v centru namestili zdrave in neokužene zaposlene, da bi se izognili morebitni zunanji okužbi z novim koronavirusom.