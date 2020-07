Kot so na svojem facebook profilu pojasnili člani Liste GPS, so prevladali razum, moralni kriteriji in etika vseh članov občinskega sveta, ki so pokazali enotnost, ko je to potrebno in omenjeni sklep sprejeli soglasno. Ob tem je ormoški občinski svet, podobno kot že pred časom v Slovenski Bistrici, pristojne organe pozval k odzivu na čedalje bolj pogoste provokacije vardistov. »S sklepom smo pokazali solidarnost ter da strah, mržnja in homofobija nikoli ne bodo večji od prleškega srca,« so zapisali v listi.

Predstavniki varde, ki delujejo pod vodstvom Andreja Šiška, so se na odločitev ormoških svetnikov odzvali s trditvijo, da se je politična opcija, ki vodi občino, zapletla v protizakonito in protiustavno delovanje. »Takšne ljudi bo treba sodno obravnavati, saj predstavljajo grožnjo ustavni ureditvi Slovenije, ker izvajajo diskriminacijo. Nihče ne more prepovedati delovanje določenih skupin glede na njihovo prepričanje ali stila oblačenja, kadar ti ne počnejo ničesar nezakonitega,« so navedli v vardi.

Kljub nezaželenosti so na družabnih omrežjih že napovedali, da bo Štajerska varda to poletje prav na območju občine Ormož organizirala tabor, nanj pa je povabila vse svetnike, ki se lahko preskusijo v znanjih in veščinah iz obrambe in varnosti. Hkrati upajo, da se tovrstnih odlokov ne bodo odločili sprejemati še v kakšni drugi občini, kjer po njihovem »na veliko poteka trgovina z belim blagom in z ostalimi ilegalnimi stvarmi«.

Spletni portal 24ur in POP TV sta v nedeljo poročala celo o tem, da naj bi pripadniki varde v Ormožu po sprejetem sklepu občinskega sveta nadlegovali celo turiste, jih ustavljajo in zaslišujejo, kako so prišli v državo. Po občini so se pojavili tudi grafiti »slovenska varda«, občinske svetnike pa predvsem po družbenih omrežjih obtožujejo, da »skrivajo ilegalne prebežnike«. Že pred tem so junija nadlegovali lastnika tamkajšnjega kampa, hodili po njegovi posesti, ga obtoževali, da tihotapi ilegalne migrante in mu grozili, da ga bodo opazovali.

Eden od predstavnikov Liste GPS Vid Voršič je za omenjeno televizijo povedal, da naj bi pripadnika varde nadlegovala turista iz Francije, ki je pešačil skozi mesto. Na Policijski upravi Maribor, kjer so v zvezi z vardo obravnavali le omenjeni dogodek v kampu v začetku junija, so pojasnili, da turist v pogovoru z njimi ni navajal nobenega nadlegovanja, vznemirjanja ali druge kršitve zoper njega.

Občinski svetniki v Slovenski Bistrici so sicer že sredi junija obsodili primer nestrpnega in provokativnega ravnanja pripadnikov varde na tamkajšnji policijski postaji. Vlado so pozvali k čimprejšnjemu sprejemu ustrezne zakonodaje, ki bi pristojnim zagotovila učinkovito in zakonito ukrepanje.

Seje se je takrat udeležil tudi državni sekretar na notranjem ministrstvu Franc Kangler, ki je izrazil pričakovanje, da bo policija ukrepala po predhodnem posvetovanju z državnim tožilcem. Po njegovih besedah v parlamentarnih odborih že obravnavajo spremembe zakona o javnem redu in miru, s katerimi bi dali policiji pooblastila, ki bodo preprečila takšna ravnanja.