Oblasti še vedno pogrešajo najmanj deset ljudi. Zaradi slabih vremenskih razmer so reševalne in iskalne akcije otežene. Oblasti so odredile evakuacijo 1,1 milijona ljudi, med drugim v prefekturah Kumamoto, Kagošima in Miyazaki. Na območju je brez elektrike ostalo okoli 10.200 gospodinjstev. O obširnih poplavah poročajo z območij okoli reke Kuma, ki je na več mestih prestopila bregove in s seboj odnesla okoli 10 mostov. Pod vodo je okoli 6100 domov.

Japonski vremenoslovci predvidevajo, da se bo dež nadaljeval tudi v prihodnjih dneh po večini države. Izdali so opozorilo pred zemeljskimi plazovi, poplavami in naraslimi rekami. Opozorila pred močnim dežjem so med drugim izdali za prefekture Saga, Nagasaki in Fukuoka na Kyušuju. Za sever Kyušuja napovedujejo tudi do 300 litrov dežja na kvadratni meter.