Sinoči je Barcelona v derbiju 34. kroga la lige zanesljivo premagala Villarreal, Bartomeu pa je po tekmi izjavil, da bo kapetan Barcelone Messi ostal v klubu do konca kariere in s tem zavrnil špekulacije, da se 33-letni Argentinec seli drugam. »Messi je dejal, da bo nogometno kariero končal v Barceloni. Ne želim iti v podrobnosti, ker smo trenutno osredotočeni na tekmovanja in imamo pogovore s številnimi igralci, a Messi nam je pojasnil, da želi ostati pri nas. V njegovih igrah bomo lahko uživali še dolgo,« je dejal Bartomeu v nedeljo pozno zvečer po zmagi s 4:1 nad Villarrealom.

Radijska postaja Cadena Ser je pred dnevi objavila vest, da je Messi izrazil nezadovoljstvo nad vodenjem kluba in da je prekinil pogovore o podaljšanju pogodbe. Argentinskemu virtuozu sicer pogodba z blaugrano poteče prihodnje poletje. Štiri kroga pred koncem državnega prvenstva Barcelona sicer za štiri točke zaostaja za madridskim Realom, ki je v nedeljo v gosteh z 1:0 premagal Athletic Bilbao, spet z zadetkom z bele točke, ki je bil v korist belega baleta dosojen po naknadnem pregledu videoposnetka (VAR).