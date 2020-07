»Slovenija je Albanijo vedno podpirala pri njeni poti v Evropsko unijo in namerava to tudi v prihodnje,« je dejal vodja slovenske diplomacije. Zagotovil je, da bo Slovenija še naprej nudila Albaniji pomoč pri njeni evropski integraciji. Cakaj se je zahvalil za vso podporo, saj po njegovem EU nikoli ne bo celovita brez šestih držav Zahodnega Balkana. »Zelo sem bil srečen, ko sem ugotovil, da ima Logar jasno perspektivo, kako bo šla regija naprej v Evropsko unijo,« je povedal.

Glede napredkov pri izpolnjevanju pogojev je Cakaj med drugim izpostavil boj proti korupciji in reformo pravosodja. Med drugim je moralo svoje položaje zapustiti več deset sodnikov in tožilcev, to pa po njegovem ni le čistka, ampak dokaz, kako zavezani so, da se znebijo korupcije. Se pa vršilec dolžnosti ministra za Evropo in zunanje zadeve Albanije Gent Cakaj zaveda, da je pred državo še dolga pot.

Ministra sta govorila tudi o pandemiji covida-19 in odzivu obeh držav. Cakaj je pri tem pohvalil boj Slovenije. Glede okužb novega koronavirusa v Albaniji, ki je zaradi poslabšane epidemiološke slike na slovenskem rdečem seznamu držav, je ocenil, da so se dobro spopadli, saj so že zgodaj sprejeli stroge ukrepe. Na vprašanje, kako je prišel v Slovenijo, glede na to, da morajo državljani Albanije v obvezno karanteno, je pojasnil, da je to storil po običajni poti z diplomatskim potnim listom.