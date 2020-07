Sicer bo danes večji del dneva sončno in vroče. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Zvečer bodo na severu nastale prve nevihte, ponoči pa bodo padavine z nevihtami od severa zajele vso Slovenijo.

V hidrološkem poročilu Arso navaja, da bodo danes pretoki rek v državi večino dneva ustaljeni, ponoči pa bodo reke narasle. V severni in severovzhodni Sloveniji lahko dosežejo velike pretoke. Ob močnejših nalivih lahko pride do hitrega naraščanja manjših rek in hudournikov in njihovih razlivanj.

Ozračje se bo do torkovega jutra umirilo in ohladilo, padavine pa bodo povsod ponehale. Dan bo večinoma sončen z nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem pa okoli 15 stopinj Celzija.

Na Primorskem bo v torek še pihala burja, ki bo slabela, ponekod drugod šibak veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in ob morju okoli 26 stopinj Celzija. V sredo in v četrtek bo pretežno jasno in postopno topleje.