Češki jadralni padalec je vzletel z vzletne točke Kobala na Tolminskem. Potem ko je zasilno pristal, so posredovali reševalci tolminske gorske reševalne zveze in dežurna ekipa z brniškega letališča. Poškodovanega so oskrbeli in imobilizirali. Kasneje so ga člani dežurne ekipe z Brnika s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali na nadaljnje zdravljenje v jeseniško bolnišnico. Po dosedanjih podatkih se jadralni padalec ni huje poškodoval. O dogodku so obvestili tudi preiskovalca letalskih nesreč in incidentov na ministrstvu za infrastrukturo. Policisti so glede na dosedanje ugotovitve tujo krivdo izključili.