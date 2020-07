V zabaviščnem parku Parc Saint-Paul v kraju Oise v severni Franciji je včeraj prišlo do tragične nesreče, ko je 32-letna ženska padla iz vlakca na eni izmed tamkajšnjih atrakcij. Čeprav so ponesrečenki nemudoma priskočili na pomoč reševalci, ji ti niso mogli pomagati in je umrla na kraju nesreče.

Druga smrtna žrtev na isti atrakciji Na kraj nesreče je nato prišla policija, ki je del parka, kjer se je zgodila nesreča, zaprla za obiskovalce. Razloge za nesrečo še ugotavljajo. Nesrečna 32-letnica pa ni prva žrtev atrakcije z imenom The Formula 1 Coaster, saj je do smrtne nesreče na istem mestu prišlo že leta 2009. Situacija je še bolj nenavadna saj ne gre za ekstremno nevarno atrakcijo, po njejse lahko samostojno lahko vozijo že 4-letni otroci, so zapisali pri CNN-u.