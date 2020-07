Nesreča se je zgodila v kompleksu Natanc v skladišču, na katerem so ravno potekala gradbena dela. Podrobnosti ni znanih, saj so le sporočili, da gre za nesrečo in da so odkrili vzrok.

"Ni bilo žrtev ... ampak škoda je obsežna s finančnega vidika," je v nedeljo dejal tiskovni predstavnik iranske jedrske organizacije Behruz Kamalvandi.

Za iransko tiskovno agencijo Irna je pojasnil, da bi lahko nesreča upočasnila razvoj in produkcijo centrifug. Natanc je eden od osrednjih iranskih kompleksov za bogatenje urana.

Organizacija je pred tem objavila fotografijo domnevnega prizorišča nesreče, na kateri je enonadstropna stavba s poškodovano streho, stene so počrnele zaradi požara, vrata pa so visela stran. Državna televizija je kasneje pokazala drugi kot stavbe, na katerem se zdi škoda manj obsežna.