Morricone ni maral, da so ga ljudje povezovali zgolj s špagetivesterni. Jezilo ga je, zoprno mu je bilo, saj je glasba za divjih zahod le del njegovega bogatega, raznovrstnega opusa. Podpisal je namreč več kot 500 partitur za film in televizijo, pisal je za drame, kriminalke, romance, srhljivke in komedije, ob tem pa ustvaril še več kot 100 orkestrskih, vokalno-instrumentalnih in komornih del. Delal je do smrti, rodil pa se je leta 1928 v Rimu. Njegov oče Mario je bil trobentač, zato je postal trobentač tudi sam. Svojo glasbo je menda začel pisati že pri rosnih šestih. Dve leti kasneje je v osnovni šoli prvič srečal Sergija Leoneja, njuni poti pa sta se znova prekrižali dve desetletji kasneje. Učil in mojstril se je v konservatoriju Santa Cecilia v Rimu, kjer so ga usmerili v skladateljstvo, preživljal pa se je z igranjem trobente v jazzovskih bendih. Za film in gledališče je začel pisati v poznih petdesetih.

Neutrudno delo je obrodilo sadove z dolarsko trilogijo. Prvič je svetovno javnost resneje nase opozoril v filmu Za prgišče dolarjev (1964). Sledila sta Za dolar več (1965) in Dober, grd, hudoben (1966). Orglice, panove piščali, drumlice, žvižgi, vzdihi, kriki, zavijanje kojotov, zborsko petje in – seveda – trobente. Pustolovščina, nevarnost in vznemirjenje. Ples med hrupom in glasbo. Alfred Hitchcock je imel Bernarda Herrmanna, na pogrebu Federica Fellinija so igrali Nina Roto, Leone pa je imel Ennia Morriconeja. Rodil se je filmski žanr, italijanski genij pa je žanru dal glas. »Ker so moji filmi praktično nemi, je glasba nepogrešljiva. Dialoga je malo, zato dogajanje in čustva slika predvsem glasba. Pisal je še preden smo začeli snemati, glasba je bila pravzaprav del scenarija,« je dejal Leone, ki je preminul leta 1989.

V zasebnem življenju je bil Ennio zadržan, družinski človek, ki mu nista dišala slava in glamur, čeprav sta mu bila na dlani. Nagrade mu niso pomenile veliko, čeprav jih ni manjkalo. »Uspeh lahko prinese zadovoljstvo, vendar mora biti glasba vedno čista in korektna, ne sme postati le sredstvo za doseganje prepoznavnosti,« je zapisal v knjigi spominov La musica e oltre (Glasba in še več). Njegov navdih je bil neusahljiv, črpal je iz klasične glasbe, jazza, popa, rocka, elektronske, predvsem pa sta mu bila blizu avantgarda in italijanska glasba. Sodeloval je z velikimi filmskimi imeni, kot so Martin Scorsese, Terrence Malick, John Carpenter, Quentin Tarantino, Pedro Almodovar, Brian De Palma, Giuseppe Tornatore, Margarethe von Trotta in Roman Polanski.

Po poročanju Anse je Morricone pred dnevi nesrečno padel in ob tem utrpel zlom stegnenice. Zaradi zapletov po padcu je preminil danes ponoči. Družina je sporočila, da bo pogreb velikega skladatelja potekal v družinskem krogu, »v znamenju ponižnosti, ki je vselej navdihovala njegovo delovanje«.