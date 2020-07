Podpisal je več kot 500 partitur za film in televizijo ter zanje prejel več nagrad, tudi častnega oskarja. Leta 2016 je po šestih nominacijah prejel tudi tekmovalnega oskarja za glasbo filma Podlih osem (2015). Ob tem je ustvaril še več kot 100 orkestrskih, vokalno-instrumentalnih in komornih del. S sošolcem, režiserjem špageti vesternov Sergijem Leonejem, je tvoril enega najznamenitejših filmskih dvojcev vseh časov. V svojih delih je bil izjemno raznovrsten, črpal je iz klasične glasbe, jazza, popa, rocka, elektronske, avantgardne in italijanske glasbe. Na svoj talent je svetovno javnost prvič opozoril v filmu Za prgišče dolarjev (1964).

Po poročanju Anse je Morricone pred dnevi nesrečno padel in ob tem utrpel zlom stegnenice. Zaradi zapletov po padcu je preminil danes ponoči. Družina je sporočila, da bo pogreb velikega skladatelja potekal v družinskem krogu, »v znamenju ponižnosti, ki je vselej navdihovala njegovo delovanje«.

Po značaju introvertirani Italijan je kljub bogati karireri raje ostajal v ozadju, glamur mu je bil tuj. Glasbo je dolgo pisal pod psevdonimoma. Nagrade mu niso pomenile veliko. »Uspeh lahko prinese zadovoljstvo, vendar mora biti glasba vedno čista in korektna, ne sme postati le sredstvo za doseganje prepoznavnosti,« je po zapisal v svoji knjigi spominov La musica e oltre (Glasba in še več).

Morricone je v svoji karieri sodeloval s svetovno znanimi režiserji, kot so Roman Polanski, Oliver Stone in Margarethe von Trotta, Quentin Tarantino in omenjeni rojak Sergio Leone.