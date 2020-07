Nemec se je zaradi subvencije odločil za nakup električnega avtomobila, in to prek računalnika. Potem ko je potrdil vse opcije in ga je konfigurator pripeljal do konca, je moral naročilo samo še potrditi s plačilom kavcije v višini 100 evrov. Nato pa se je začelo zapletati. Ko je namreč želel potrditi naročilo, se ni zgodilo nič, zato je celotno zgodbo naročanja v dveh urah ponovil kar 28-krat. V zadnjem naročilu mu je vendarle uspelo, ko pa se je prijavil in preveril svoj nakup, je skorajda omedlel od šoka, saj je bilo celotno naročilo vredno kar 1,4 milijona evrov, za nameček je plačal 2800 evrov pologa, ki ga pri Tesli praviloma na vračajo. Imel je srečo v nesreči, saj so bili predstavniki Tesle v Nemčiji, ko jim je pojasnil svojo težavo, razumevajoči, razveljavili vsa naročila in mu vrnili tudi 2800 že vplačanih evrov. Nato pa je svojo teslo 3, tokrat le eno, naročil znova.