4,69 m je dolžinska mera tako limuzinske kot karavanske octavie. Prtljažnik limuzine pogoltne 600, karavana 640 litrov.

7 motorjev je na voljo, in sicer štirje bencinarji (od 81 do 140 kW oziroma od 110 do 190 KM) in trije dizli (od 85 do 147 kW oziroma od 116 do 200 KM). Konec avgusta bo octavia na voljo tudi kot priključni hibrid in v športni različici RS.

»Nova octavia je moderna, limuzina pa na prvi pogled deluje podobna kupeju. Prvič v škodi je na voljo head-up zaslon, ki na vetrobranskem steklu prikazuje podatke asistenčnih sistemov, prometne znake in navigacijo,« Blaž Čadež, produktni marketing.

0,24 je količnik upora limuzinske in 0,26 karavanske različice octavie.

17.746 € je osnovna cena limuzinske octavie, za karavana je treba doplačati 700 evrov.