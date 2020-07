Usoda prodanih duš

Uresničevanje programa je ena najpogostejših fraz malih koalicijskih strank, ki so se po lastnih izjavah izključno zaradi tega povezale z zmagovito stranko. Tako so nastopale za prepričevanje javnosti. Vsaka od njih ima svoj parcialni, a zanje najpomembnejši načrt za napredek Slovenije nasploh in državljanov še posebej. Počivalšek bo spodbujal gospodarstvo in turizem, Aleksandra Pivec demografski sklad, bivša Cerarjeva stranka in Nova Slovenija pa vsakega malo. Prav zaradi zavezanosti programu ne bo ne časa ne prostora za ideološke teme, kar je sedanjemu premierju na dušo položil celo predsednik republike Borut Pahor osebno. Predsednikov glas je bil ob tej priložnosti videti svečano vzvišen in celo nekoliko svarilen. Potem se je predsednik umaknil, vsaj glede tega opomina, globoko v ilegalo.