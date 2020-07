Merklovo je Trump po telefonu zmerjal, da je neumna in da je povsem v službi Rusov. Mayevo pa je poniževal s trditvami, da je nora in brez hrbtenice, da je šibka in da nima poguma, ker naj ne bi bila dovolj odločna pri izstopu iz EU in proti migrantom. Medtem ko je Merklova po trditvah prič za CNN ohranila mirno kri in je Trumpovim nesramnostim oporekala z dejstvi, so Mayevo takšni telefonski pogovori vrgli iz tira, celo prestrašil naj bi jo s svojo brutalnostjo.

Eden od virov iz Bele hiše je za CNN dejal: »Če bi kongres slišal, kako so potekali ti pogovori, ali bral njihov zapis, tudi republikanski člani kongresa ne bi več imeli zaupanja v predsednika.« Neki nemški vladni uradnik pa je dejal, da so bili pogovori med kanclerko in ameriškim predsednikom tako nenavadni in problematični, da so odgovorni v nemški vladi še posebej poskrbeli, da bi ostali prikriti in da ne bi prišli v javnost.

Občuduje odločnost avtoritarnih voditeljev Sploh naj bi Trump v pogovorih s tujimi voditelji in s svojimi tviti reagiral instinktivno in glede na svoje razpoloženje, ne pa racionalno, kot bi se pričakovalo od voditelja glavne svetovne sile. Poleg tega občuduje odločnost avtoritarnih in tiranskih voditeljev držav, kot so Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Putin, Rodrigo Duterte, Mohamed bin Salman in Xi Jinping. Do teh je, kot trdijo številni diplomati in njegovi nekdanji sodelavci, obziren in prijazen. Meni namreč, da mu imajo kaj ponuditi. Menda ga privlači tudi njihova absolutna oblast, da se jim nihče v njihovi državi ne more postaviti po robu. Sicer pa na primer v pogovorih s Putinom, ki naj bi Trumpa pogosto žejnega peljal čez vodo, ameriški predsednik govori predvsem o sebi, ne pa o ZDA. Zaveznike demokratičnih držav, ki poskušajo vzpostaviti z njim prijateljske stike, pa Trump zaničuje in jih ima za slabiče. Meni namreč, da vedno nekaj hočejo od njega. Tako je bil zelo jezen, ko ga je leta 2018 Mayeva prosila, naj odločno ukrepa proti Rusiji po zastrupitvi nekdanjega oficirja ruske tajne službe Sergeja Skripala in njegove hčerke Julije v Veliki Britaniji. Neki njegov nekdanji sodelavec se spominja: »Bil je zelo jezen in spraševal je: Zakaj vedno prosijo mene, naj uredim stvari?« Sicer so ZDA nato odločno ukrepale proti Rusiji, a Trump je pozneje dejal, da so ga pri tem zavedli. Merklovo in Mayevo je tudi večkrat označil za zgubi, ko sta bili na primer neuspešni na volitvah. Sicer pa bi 15-letno vladanje nemške kanclerke težko označili kot neuspešno. Poleg tega, da je ženska, ji Trump nikoli ni odpustil, da je leta 2015 v Nemčijo spustila milijon sirskih beguncev. Prepričan je tudi, da je prav zaradi tega izgubila podporo Nemcev (sicer se ji ta v času pandemije povečuje). Takšen odnos do beguncev je v nasprotju z njegovo glavno populistično predvolilno obljubo leta 2016: velik zid na meji z Mehiko.