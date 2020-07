»Pravica je pogosto predstavljena kot ženska z zakritimi očmi in tehtnico v rokah, a ta, ki sem je bil deležen sam, oči sploh ni imela. Sojenje je bilo, kot bi iskali ribe na drevesu,« je Michel Stephan, maja lani na osem let zapora obsojen zaradi neuspešnega napeljevanja k umoru nekdanjega sodelavca na Kemijskem inštitutu dr. Janeza Plavca, v petek nagovoril tričlanski senat višjega sodišča. Prepričan je, da je tožilstvo namenoma oviralo postopek in s tem pravico ter tako podprlo »kriminalno hunto, ki je bila na oblasti«, zato se je obramba tudi pritožila na obsodilno sodbo prvostopenjskega sodišča.

Obramba o motivih tajnega sodelavca policije Stephanov zagovornik Gorazd Fišer je izpostavil bistvene kršitve prvostopenjskega postopka, pri čemer je izpostavil po mnenju obrambe naknadno prirejene oziroma spremenjene posnetke tajnega policijskega sodelavca, torej Iračana Alija, ki naj bi ga Stephan najel za izvršitev uboja Plavca. Ogromno pripomb ima obramba tudi k prevodom teh posnetkov arabskih tolmačev, ki da niso delali dejanskega prepisa v dialektu. Prav tako prevajalec, obremenjen s »kontekstom zgodbe«, ni slišal ključnega stavka v pogovoru med Alijem in Stephanom, ko je prvi drugemu rekel: »Ne daj mi, da ga ubijem,« naročnik pa se je, tako vztraja sam, odzval z: »Ne.« Stavek so slišali tudi v ameriški družbi, ki je za obrambo naredila neodvisen prevod pogovora s posnetkov. Obramba nadalje vztraja, da je imel Ali več motivov, da »potunka« Stephana, saj je ta prvič prišel k njemu domov, ko je bila tam samo njegova žena (v arabskem svetu je to resna zadeva), poleg tega pa si je kot begunec s statusom zaščitene priče zdaj zagotovil lepše življenje. »Sankcija je prestroga,« je višje sodišče nagovoril Fišer, saj da je njegova stranka tokrat bila prvič v kakršnem koli postopku, in da če bi se Stephan, kakor je želelo predstaviti tožilstvo, skušal maščevati vsakomur, ki mu je kdaj stopil na prste, bi imeli sedaj že »cel avtobus žrtev«. Zato zahteva ali razveljavitev obsodbe ali pa znižanje kazni. Po drugi strani tožilstvo zahteva višjo kazen, devet let in pol, saj se je Stephan sistematično pripravil na »zavržno dejanje«, višje sodišče pa prosijo še, naj ga po pretečeni kazni za pet let izžene iz države.