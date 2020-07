Počitniško varstvo šolarjev

Različne organizacije, društva in klubi bodo v bližnjih poletnih šolskih počitnicah organizirali za otroke počitniško varstvo z različnimi dejavnostmi. Med ponudniki športnih programov so tudi razne športne organizacije in društva. Zamisel je dobrodošla in pohvalna…, če ne spodbuja socialnega razlikovanja. Samoumevno je, da takšno varstvo nekaj stane, vendar mora biti »sistem« urejen tako, da je varstvo dostopno vsem otrokom, ne glede na njihovo socialno-ekonomsko družinsko stanje. Vsaj otroci bi morali po načelu »enakih možnosti« vstopati v življenje z iste »startne črte«. Nekateri ponudniki počitniških športnih programov poskrbijo za to, drugi pa, se zdi, da na račun vpisnin poskrbijo tudi za svoje proračune. Zato so cene za športno počitniško varstvo zelo različne: za štiridnevno varstvo s športnim programom je treba odšteti od 30 do 140 evrov. Najvišjo ceno zaračunava javni zavod Šport Ljubljana. »Začetni in nadaljevalni tečaj na kopališču Kolezija staneta 80 evrov, plavalni tečaj z dejavnostmi v vodi pa stane 140 evrov.« (Dnevnik, 10. 6. 2020) Po podatkih državnega statističnega urada v Sloveniji skoraj 270.000 ljudi živi pod pragom revščine. Resda vsi nimajo šoloobveznih otrok, zagotovo pa je med njimi vsaj polovica staršev, ki jim zmanjka denarja za plačilo nujnih položnic. Ob tem se seveda postavlja vprašanje, kdo, ki živi na robu revščine, bo za štiridnevno varstvo otroka lahko odštel 80 ali 140 evrov. Več kot očitno je, da celo temeljna športna kultura čedalje bolj postaja domena premožnejših staršev, ki lahko plačujejo svojim otrokom drage počitniške športne programe. In to je narobe! Ob razmeroma visokih vlaganjih v selekcijski (vrhunski) tekmovalni šport, v gradnjo megalomanskih športnih objektov in v atraktivne množične športne prireditve si morajo otroci oziroma njihovi starši sami plačevati drage štiridnevne(!) počitniške športne programe… To je res narobe.