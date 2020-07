Zlati gazeli Plastika Skaza in NiceLabel – Euro Plus: pogum, ambicija, odločnost in vztrajnost

Med prejemniki kipcev gazela sta bili tudi podjetji Plastika Skaza, ki je bilo zlata gazela leta 2014, in NiceLabel – Euro Plus, ki si je zlati kipec prislužil pred štirimi leti, leta 2016. Obe podjetji sta slovenski multinacionalki, ki sta z optimizmom prodirali na mednarodni trg in zgradili prepoznavno blagovno znamko. Za to sta v veliki meri zaslužna Tanja Skaza, ki je vodenje prevzela pred 16 leti, in Matej Košmrlj z mednarodno ekipo menedžerjev, ki so se podjetju pridružili v zadnjem desetletju.