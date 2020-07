Tošić in Milutinović ter še manjša skupina nogometašev se je brez poškodb izognila nasilnemu dejanje, neljubi dogodek pa nemudoma prijavila policiji.

Tošić, sicer bolj znan kot mož razvpite srbske turbofolk pevke Jelene Karleuše, je od leta 2018 član kitajskega moštva Guangzhou R&F, ki ga je letos prevzel Nizozemec Giovanni van Bronckhorst.

Pred tem je igral za OFK Beograd in Crveno zvezdo ter številne druge ekipe v tuji, kot so Sochaux, Werder Bremen, Portsmouth, Queens Park Rangers, Betis, Genclerbirligi in Besiktas.

Za srbsko reprezentanco je med letoma 2006 in 2018 odigral 26 tekem in dosegel en gol.