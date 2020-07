»Vedno so obstajali tisti, ki skušajo lagati o preteklosti, da bi dobili moč v sedanjosti, tisti, ki lažejo o naši zgodovini, tisti, ki želijo, da nas je sram tega, kdo smo,« je dejal Trump na travniku National Mall pred Belo hišo in dodal: »Njihov cilj je uničenje«.

Med njegovim govorom so v bližini Bele hiše v Washingtonu potekali mirni protesti s pozivi k rasni enakosti. Trump se je v borbenem tonu zavezal, da bo premagal »radikalno levico, marksiste, anarhiste, agitatorje in razbojnike«, poroča britanski BBC.

Obsodil je protestnike, ki so na protirasističnih protestih rušili spomenike zgodovinskih osebnosti ZDA. »Njihov cilj je rušenje,« je izjavil. Protesti v ZDA proti policijskemu nasilju, ki so nato prerasli v proteste proti rasizmu in razumevanju zgodovine države, so izbruhnili maja po smrti temnopoltega osumljenca Georgea Floyda med poskusom aretacije v Minneapolisu.

V govoru pred Belo hišo je Trump tudi izpostavil napredek ZDA v boju proti covidu-19, kljub temu da število okužb v državi dramatično narašča. Na kritike glede njegovega odziva na pandemijo je dejal, da mora Kitajska, od koder virus izvira, za to nositi polno odgovornost. Sporočil pa je tudi, da bodo imele ZDA na voljo cepivo ali zdravilo proti covidu-19 še pred koncem tega leta.

Trump pri tem ni omenil skoraj 130.000 mrtvih v ZDA zaradi covida-19. Kot je dejal, so v ZDA testirali skoraj 40 milijonov ljudi, 99 odstotkov vseh okužb pa je bilo »popolnoma neškodljivih«, čeprav za to trditev, kot poroča BBC, nima nikakršnih dokazov.

V petek rekordno število novih okužb v ZDA

V petek so v ZDA zabeležili rekordno število novih okužb, in sicer 52.300, kažejo podatki univerze Johns Hopkins. V ZDA imajo največ mrtvih zaradi covida-19 na svetu in največje število okužb.

Po Trumpovem govoru so Belo hišo preletela vojaška letala, vključno z bombniki B-52 in lovci F-35, sledil je razkošen ognjemet, ki so ga opazovali zbrani na travniku National Mall pred Belo hišo.

Američani so sicer zaradi pandemije covida-19 dan neodvisnosti praznovali v omejenem obsegu brez velikih zborovanj. Županja Washingtona Muriel Bowser je Trumpovo administracijo skušala prepričati, naj odpove proslavo, ki so jo odsvetovale tudi zdravstvene oblasti. V petek je na Twitterju pozvala državljane, naj nosijo maske, upoštevajo fizično razdaljo in se izogibajo velikim zborovanjem.

Trumpov demokratski nasprotnik na novembrskih predsedniških volitvah Joe Biden je tvitnil, da je ob tokratnem praznovanju 4. julija najbolj patriotska stvar, ki jo Američani lahko storijo, to, da nosijo maske.

V sporočilu ob prazniku je še obljubil, da bo izkoreninil sistemski rasizem iz države. »Amerika ni pravljica,« je dejal. Opozoril je, da sta v državi neprestano v boju dve ideji, na eni strani, da smo vsi ustvarjeni enaki, na drugi pa rasizem. »Sedaj imamo priložnost, da marginaliziranim, demoniziranim, izoliranim in zatiranim uresničimo ameriške sanje,« je dodal.

Opozoril je na po njegovem uničujočo politiko Trumpa. »Vsak dan najde nove načine za omadeževanje in uničevanje naše demokracije, od neutemeljenih napadov na naše volilne pravice do uporabe vojaške sile proti Američanom, ki mirno protestirajo za rasno pravičnost,« je opozoril.

Zagotovil je še, da namerava v vlogi predsednika povrniti demokratične vrednote, tudi s tem, da bo preklical neproduktivno priseljensko politiko, kot je ločevanje družin na meji z Mehiko, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Trump, ki želi z velikimi zborovanji oživiti svojo trenutno šepajočo kampanjo za ponovno izvolitev na predsedniški položaj, je sicer že na predvečer ameriškega dneva neodvisnosti v Južni Dakoti pri gori Rushmore, v katero so vklesani obrazi štirih predsednikov ZDA, napadel levico in protestnike. Dogodka se je udeležilo približno 7500 ljudi, večina ni nosila zaščitnih mask.