Bavarci so tako osvojili dvojno krono v tej sezoni, saj so pred kratkim osmič zaporedoma postali tudi prvaki nemškega prvenstva.

Njihova forma je nadvse impresivna, saj tekme niso izgubili že od 7. decembra 2019. Dobili so sedemnajst tekem zapovrstjo oziroma petindvajset od zadnjih šestindvajsetih. Nadvse učinkoviti so tudi v finalih nemškega pokala; v štiriindvajsetih nastopih so izgubili le štirikrat.

Za Bayer Leverkusen je bil to četrti nastop v finalih nemškega pokala, ostaja pa pri enem naslovu iz leta 1993, ki je hkrati njegova zadnja osvojena lovorika.

Čeprav je Bayer dobil dva od zadnjih treh medsebojnih obračunov, pa tokrat ni imel pravih možnosti za uspeh. Bavarci so v 25. minuti vodili že z 2:0; najprej je s prostega strela z roba kazenskega prostora zadel David Alaba, nato pa je bil v protinapadu natančen še Serge Gnabry.

V drugem polčasu je dvakrat v polno za Bayern zadel še Robert Lewandowski (59., 89.), ki je tako s šestimi zadetki postal prvi strelec nemškega pokala v tej sezoni. Poljski napadalec je tako že četrto leto zaporedoma prvi strelec pokalnega tekmovanja, hkrati pa je bil to njegov 51. zadetek v sezoni.

Častna zadetka za Bayer sta dosegla Sven Bender v 63. minuti in Kai Havertz z enajstmetrovke v 95. minuti.