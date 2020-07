Buffon, ki je v prejšnji sezoni igral za Paris St. Germain, je pred dnevi še podaljšal pogodbo s staro damo, za katero bo igral še prihodnjo sezono.

Za Buffona, ki je v dresu Parme v serie A debitiral pred 25 leti, pred 19 leti pa je podpisal za Juventus, je bil današnji nastop osmi v tej sezoni.

»Igram, ker se še vedno dobro počutim, sem tekmovalen in vem, da se lahko še izboljšam. Ko imaš prostor za napredek, te to vodi naprej in pomeni, da nisi zadovoljen sam s sabo,« je v četrtek dejal Buffon.

Ta je rekorder tudi po številu nastop za italijansko reprezentanco, zbral jih je 176. Reprezentančno kariero je sicer končal leta 2018.